16/09/2017 12:59


MHP'de 150 kişi yeni parti için istifa etti

mersin haberleri

Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılmak için Mersin'in Mut İlçesi’nde 150 partili istifa ettiklerini açıkladı

Mersin'in Mut Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Belediye Meclis Üyesi Özgür Demirdağ, eski ilçe başkanları, eski meclis üyeleri ve delegelerin de aralarında bulunduğu partililer, Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. MHP Mut eski ilçe başkanlarından Muhammet Kayhan, istifa kararı almalarının hiç kolay olmadığını söyledi. Kayhan, Meral Akşener’in liderliğindeki harekete destek olmak üzere 150 arkadaşıyla birlikte MHP’den istifa ettiklerini söyledi.

 

mersin haberleri
MHP'de 150 kişi yeni parti için istifa etti
Talisca
Beşiktaş Talisca transferi için Benfica'nın kapısını çalacak
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki'nin kıyafeti herkesi şaşırttı
Selçuk İnan
Takım arkadaşları Selçuk İnan için harekete geçti
İrem Derici
İrem Derici takipçilerinden kendisi için dua istedi
İlgili Haberler
cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlik hakkında konuştu

Eren Erdem

CHP'li vekil Eren Erdem damat sorusunu Meclise taşıdı

Şafak Pavey

CHP'li Şafak Pavey'in neden istifa ettiği ortaya çıktı

Sezgin Tanrıkulu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu uçakta ölümle tehdit etti

Son Dakika Haberleri
Talisca

Beşiktaş Talisca transferi için Benfica'nın kapısını çalacak

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki'nin kıyafeti herkesi şaşırttı

Selçuk İnan

Takım arkadaşları Selçuk İnan için harekete geçti

İrem Derici

İrem Derici takipçilerinden kendisi için dua istedi

 Yazarlarımız
necdet Sivaslı

İsrail sahneye çıktı

Yanı başımızda bir bağımsız Kürt Devleti’nin kurulma çabalarına en önde destek veren İsrail, tüm hatları ile ortaya çıktı. Ard arda gelen açıklamalarda İsrail’in Barzani’ye “tam ...

Devam