Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlik hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Erdoğan konuyla ilgili, “Bedelli askerlik şuan gündemimizde yok. Asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bedelli askerlik konusunda yaptığı açıklama:

“Üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Yapacağı 6 ay askerlik, gel yap. İnsan hayatını disiplinde askerliğin faydaları var. Normal süreçte de 11 ay falan. Bunlardan kaçınmada da ben fayda görmüyorum.

Ciddi bir ihtiyacımız var. Asker bir milletiz. Asker bir milletsek gereğini yapalım. Temenni ederim ki bunlar gündemden düşer. Biz yaptık. Ben 16 ay yedek subaylık yaptım” ifadelerini kullandı.