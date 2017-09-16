CHP'li vekil Eren Erdem damat sorusunu Meclise taşıdı

CHP'li vekil Eren Erdem, İsmail Kahraman'ın damadı Sinan Yıldırım hakkındaki iddiaları Meclis gündemine taşıdı

Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması istemi ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP'li vekil Eren Erdem, “Bu damatların yaşına bakıldığında tamamı AKP’nin iktidar döneminde evlenmiş veya evlendirilmişlerdir. Ortaya çıkan duruma bakıldığında, bir yandan AKP ile Stratejik ortaklık kuran FETÖ, diğer yandan da AKP ile stratejik evlilikler kurmayı ihmal etmemiştir. FETÖ, AKP’nin, Mutfağına, yani tabir yerindeyse hücrelerine kadar girmiştir. Hükümet, AKP yetkililerinin damatları konusunda, korkaklık yaparak korumacı davranmak yerine adaletli davranmalıdır. Devlet sistemimizin içine “damatlar hukuku” sokarak FETÖ ile mücadele de asla başarı sağlanamayacaktır” İfadelerini kullandı.

Eren Erdem, verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Odatv.com haber sitesinde yer alan 15.09.2017 tarihli ve “O İsim Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın damadı mı” başlıklı habere göre; “15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası el konulan hastanelerden birinin yurtdışına çıktığı ifade edilen ortağının TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın damadı Sinan Yıldırım olduğu iddia edilmiştir.”

Bu bilgi ışığında, yine aynı sitede yer alan şu soruların şahsınız tarafından yanıtlanmasını arz ederim.

– İstanbul’daki Central Hospital’in ortaklarından biri, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın damadı mıdır?

– O damadın adı Sinan Yıldırım mıdır?

– “Damat” Sinan Yıldırım, hastaneye FETÖ’den el konulma sürecinde yurtdışına mı kaçmış mıdır?

– Damat kaçarken yanında çocuğunu da götürmüş müdür?

– Damat bu süreçte İsmail Kahraman’ın kızıyla boşanmış mıdır?

– Tüm bu sürecin sıkıntıları İsmail Kahraman’ın hastalanmasına mı neden olmuştur?

– FETÖ’den el konulan hastanenin başına, TMSF Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener atandı. Central Hospital’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şener, İsmail Kahraman’ın ağabeyi Rüştü Kahraman’ın damadı mı? Yani, hastane bir “damattan” bir diğer “damada” mı devredilmiştir”