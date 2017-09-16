16/09/2017 09:30


CHP'li Şafak Pavey'in neden istifa ettiği ortaya çıktı

Şafak Pavey

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, aldığı bir kararla görevinden istifa etmişti

Şafak Pavey, dün akşam saatlerinde aldığı istifa kararını açıklamıştı. Pavey, istifa açıklamasında şunları ifade etti: “Siyasete başladığım 2011 yılından bu yana seçmenimize olan sorumluluklarımı yerine getirmek için var gücümle çalıştım. Yüksek tempoda aralıksız geçen yıllar içinde, ortaya çıkan sağlık sorunlarını çoğu zaman gözardı ettim. Gelinen noktada sağlık sorunlarını daha fazla ertelemem mümkün olmadığı için milletvekilliğinden istifa kararı aldım. Öncelikle seçmenimize, bana siyasete girerek hizmet etme fırsatı tanıyan Genel Başkanımıza, yol arkadaşlarıma ve partime teşekkür ederim. Altı yıldır yürekten inanarak sürdürdüğüm mücadeleye bundan sonra da milletvekili olmadan devam etmeye kararlıyım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Pavey’in dün öğle saatlerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na istifa kararını bildirerek, “sağlık sorunları nedeniyle çalışmalara katılamadığını, bunu da etik bulmadığını ve istifa etmek istediğini” söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ise Pavey’i ikna etmeye çalıştığı ve kararını yeniden gözden geçirmesini istediği CHP kaynaklarınca açıklandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Pavey’in istifasını kabul etmeyeceklerini belirterek, “ O istifa Meclis’e gelecek ve biz istifayı kabul etmeyeceğiz. Biz onu çok seviyoruz o bizim göz bebeğimiz” dedi. 

Bazı kaynaklar ise milletvekili olmadan önce Cenevre’deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde çalışan Şafak Pavey’in, tekrar BM’de üst düzey bir pozisyonda görev alacağını iddia etti. 

 

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