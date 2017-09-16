16/09/2017 09:16


CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu uçakta ölümle tehdit etti

Sezgin Tanrıkulu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yolculuk ettiği sırada ölümle tehdit edildi

Ankara’dan İstanbul’a uçakla yolculuk eden Sezgin Tanrıkulu ’nun arkasındaki 2A numaralı koltukta oturan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Burak Doğan, Twitter’da kullandığı “@lokumu_ye” hesabından “Uçakta Sezgin Tanrıkulu’nun arkasına oturdum.. Boğma teliyle işini bitir biz sana hapiste bakarız diyenler fav” mesajını paylaştı. 

O KİŞİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Tanrıkulu’na bir arkadaşı ekran fotoğrafını çektiği mesajı gönderdi. Arkasında oturan kişiye mesajı yazıp yazmadığını soran Tanrıkulu olayı şöyle anlattı: 

“Kendisine, beyefendi bunu siz mi yazdınız?’ diye sordum. ‘Hayır’ dedi. ‘Beyefendi siz yazdıysanız hangi saikle yazdığınızı söyleyin. Özür dilerseniz şikâyetçi olmayacağım yoksa şikâyet edeceğim’ dedim. 

Bu defa, ‘Ben yazdıysam ne olmuş seni sevmiyorum’ dedi. Hostese ‘Polis çağırın’ dedim. Daha sonra polis içeri geldi ve birlikte dışarı çıktık. Bu kişi polise, ‘Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum, Gazi Üniversitesi’nde ceza hukuku hocasıyım’ demiş. Polisten bunu duyunca, ‘Ceza hukuku hocasıysa özür dilese de affetmem’ dedim ve şikâyetçi oldum.” Gözaltına alınan Burak Doğan sonra serbest bırakıldı. 


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