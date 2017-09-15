Kıbrıs Türk Ticaret Odası İstanbul’da konferansa katıldı

Konferansın açılış konuşmalarını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros yaptı

Avrupa\London - Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından İstanbul’da düzenlenen “Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Görüşmelerinin Geleceği ve Türkiye İçin Çıkarımlar” konulu konferansa katıldı. Konferansın açılış konuşmalarını; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros yaptı. Toros konuşmasında Crans-Montana’da gerçekleştirilen görüşmelere ve Kuzey Kıbrıs ekonomisine dair açıklamalarda bulundu. Toros, sadece Ada’da yaşayan iki toplumun güvenliği, istikrarı ve refahı için değil, bölgesel sorunların aşılabilmesi için de Kıbrıs’ta kapsamlı bir siyasi çözüme çok acil ihtiyaç olduğunu belirtti. Çözüm ve çözümsüzlük durumunda yapılması gerekenlerin büyük oranda örtüştüğüne vurgu yapan Toros, Kıbrıslı Türk Ticaret Odası olarak önceliklerinin reformlar, ekonomi odaklı siyasi vizyon, Türkiye ile olan ekonomik, sosyal ve siyasal bağların güçlendirilmesi ve üretken olmak olduğunu belirtti. 54 yıl boyunca, uluslararası toplumdan izole edilmiş bir konumda yer alan Kıbrıslı Türklerin, siyasi ve ekonomik güvencesini sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Toros, Kıbrıs Türk toplumunun her zaman Türkiye’ye müteşekkir olması gerektiğini kaydetti. Bölgedeki gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs Türklerini bekleyen zorluklara karşı mücadelenin ancak Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki stratejik bağı güçlendirerek mümkün olduğunu belirten Toros, Kuzey Kıbrıs’ta özel sektör odaklı, rekabet edebilir ve AB normları ile uyumlu bir sürdürülebilir ekonomik yapı oluşturmanın başta Türkiye olmak üzere tüm komşularla olan ticari ilişkilerin gelişmesinde belirleyici rol oynayacağını ifade etti.