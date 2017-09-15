Hamza Ersan Saner Recep Akdağ tarafından kabul edildi

Recep Akdağ KKTC'nin potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğu kaydetti

Avrupa\London - Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'ndeki makamında kabul etti.Sosyal güvenlik konusunun ülkelerin en önemli alanlarından biri olduğuna işaret eden Akdağ, bu alanın vatandaşı, politikaları, iktidarı doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.KKTC'nin Türkiye ile İlişkilerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı görevine getirilmesinden onur duyduğunu aktaran Akdağ, KKTC'yi ziyaretinde birçok kesimle görüşme yaptığını, KKTC'nin potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğu kaydetti.Recep Akdağ, "Bu potansiyel ile beraber çalışarak çok hızlı mesafe alabiliriz. Rum tarafının yıllardır devam eden anlaşılmaz tutumunu da biz KKTC'yi geliştirerek rahatça çözebiliriz. Yetişmiş insan gücü çok iyi, çok sayıda iyi eğitimli insan var. Kendi alanlarında çok sayıda değerli KKTC vatandaşı var. Politikada hizmet eden arkadaşlarımız, sizler iyi yetişmiş insanlarsınız. Buna odaklanmamız lazım. Bir taraftan biz uluslararası çevrelere davamızın haklılığını anlatacağız, bu meseleye biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, garantör ülke olarak sahip çıkacağız. Benim açımdan odaklanacak nokta KKTC'nin hızlı gelişmesinin sağlanmasıdır, vatandaşın daha rahat etmesidir" diye konuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doktor Fatma Betül Sayan Kaya'ya da bir ziyaret gerçekleştirdi. Saner ziyarette, KKTC'de yapımı devam eden "Engelsiz Yaşam Evi " ve kısa bir süre sonra yapımına başlanması planlanan “Huzur Evi" projeleri hakkında bilgi aktararak, destek istedi.