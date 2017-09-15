15/09/2017 18:40


Hamza Ersan Saner Recep Akdağ tarafından kabul edildi

Hamza Ersan Saner

Recep Akdağ KKTC'nin potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğu kaydetti

Avrupa\London - Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'ndeki makamında kabul etti.Sosyal güvenlik konusunun ülkelerin en önemli alanlarından biri olduğuna işaret eden Akdağ, bu alanın vatandaşı, politikaları, iktidarı doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.KKTC'nin Türkiye ile İlişkilerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı görevine getirilmesinden onur duyduğunu aktaran Akdağ, KKTC'yi ziyaretinde birçok kesimle görüşme yaptığını, KKTC'nin potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğu kaydetti.Recep Akdağ, "Bu potansiyel ile beraber çalışarak çok hızlı mesafe alabiliriz. Rum tarafının yıllardır devam eden anlaşılmaz tutumunu da biz KKTC'yi geliştirerek rahatça çözebiliriz. Yetişmiş insan gücü çok iyi, çok sayıda iyi eğitimli insan var. Kendi alanlarında çok sayıda değerli KKTC vatandaşı var. Politikada hizmet eden arkadaşlarımız, sizler iyi yetişmiş insanlarsınız. Buna odaklanmamız lazım. Bir taraftan biz uluslararası çevrelere davamızın haklılığını anlatacağız, bu meseleye biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, garantör ülke olarak sahip çıkacağız. Benim açımdan odaklanacak nokta KKTC'nin hızlı gelişmesinin sağlanmasıdır, vatandaşın daha rahat etmesidir" diye konuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doktor Fatma Betül Sayan Kaya'ya da bir ziyaret gerçekleştirdi. Saner ziyarette, KKTC'de yapımı devam eden "Engelsiz Yaşam Evi " ve kısa bir süre sonra yapımına başlanması planlanan “Huzur Evi" projeleri hakkında bilgi aktararak, destek istedi.


necdet Sivaslı
İsrail sahneye çıktı
joker cetesi
Esra Sönmezer Joker Çetesi filminde kendi çetesini kurdu
tarik akan
Tarık Akan İzmir’de Ölümsüzleşti
hasta cocuk
Bulaşıcı hastalıklara dikkat, yeni dönemde okullar açılıyor
Barzani
Barzani'den flaş referandum açıklaması
İlgili Haberler
kibris turk ticaret odasi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası İstanbul’da konferansa katıldı

mustafa akinci

Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Görüşmelerinin Geleceği

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri 'Avukatım hakkında verilen karar akıl tutulmasıdır'

celal çelik

CHP liderinin avukatı gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
necdet Sivaslı

İsrail sahneye çıktı

joker cetesi

Esra Sönmezer Joker Çetesi filminde kendi çetesini kurdu

tarik akan

Tarık Akan İzmir’de Ölümsüzleşti

Barzani

Barzani'den flaş referandum açıklaması

 Yazarlarımız
vatan oz

Neden Berlinger değilde Tabloid

Size özel şu bilgiyi paylasmak isterim. Avrupa, 16 yıldır dünyaca ünlü, The Guardian Gazetesi matbasında gururla basılan toplumumuz ait tek gazeteydi. The Guardian gazetesi geçen ...

Devam