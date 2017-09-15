15/09/2017 16:24


CHP lideri 'Avukatım hakkında verilen karar akıl tutulmasıdır'

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatının gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bugün yaşananlar demokrasi adına yüz karası. Avukatım Celal Çelik hakkındaki gözaltı kararı bir akıl tutulmasıdır. FETÖ ile mücadele adı altında FETÖ'ye destek veriliyor."

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan konuyla ilgili,  ''Celal Çelik FETÖ suçlaması ile evi basılacak son insandır. Türkan Saylan'ın gözaltına alındığı Ergenekon, Balyoz süreçlerini anımsattı'' diye konuştu.


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