15/09/2017 16:20


CHP liderinin avukatı gözaltına alındı

celal çelik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında CHP liderinin avukatı Celal Çelik gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çelik'i Ankara'da gözaltına aldı.Çelik'in adresinde polis ekiplerinin aramaları devam ediyor.  CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi de olan avukat Çelik'in İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Çelik'in kapatılan STV, Bugün gibi kanalların Digitürk'ten çıkarılması üzerine aboneliğini iptal ettirdiği, MİT TIR'larının durdurulması sürecinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul ile yoğun şekilde irtibatlı olduğu iddia edildi. Gürsul, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki yapılanmasına ilişkin 7'si tutuklu 40 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada tutuklu sanıklar arasında yer alıyor.  


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