15/09/2017 16:17


CHP o tarihte Adalet Yürüyüşü başlatacak

adalet yürüyüşü

Çanakkale'de gerçekleştirilen Adalet Kurultayının ardından CHP Ordu'dan Giresun'a 'Fındık İçin Adalet' yürüyüşü yapmaya hazırlanacak

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada CHP’nin Karadeniz milletvekilleri başta olmak üzere bütün vekillerini bu yürüyüşe davet etti ve şunları söyledi;

“Yürüyüşümüz 18 Eylül Pazartesi günü Ordu ilimizden başlayacak. 20 Eylül’de de Giresun’a ulaşacağız. CHP MYK Giresun’da toplanacak ve fındık mitingini gerçekleştireceğiz”


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