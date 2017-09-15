Londra metrosunda patlamada çok sayıda yaralı var

Avrupa Gazetesi muhabirinin Londra'dan olay yerinde edindiği bilgilere göre henüz ölen yok ama çok sayıda yaralı var. İşte şok gelişme

Avrupa Gazete/Londra-Erkan Hoşafçı-Londra metrosunda patlama.Londra metrosunda bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda çok sayıda kişi yaralandı.Londra polisi kentin batısındaki Parsons Green istasyonunda meydana gelen "olay"dan haberdar olduklarını açıkladı.Avrupa Gazetesi muhabirinin haberine göre patlama beyaz bir kutudan kaynaklanırken, birçok yolcunun yüzünde yanıklar meydana geldi.Olay sonrası Parsons Green istasyonu kapatılırken, Earls Court ve Wimbledon istasyonları arasındaki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.Avrupa Gazetesi muhabirinin Londra'dan olay yerinde edindiği bilgilere göre henüz ölen yok ama çok sayıda yaralı var.

Avrupa Gazetesi muhabirinin haberine göre patlama beyaz bir kutudan kaynaklanırken, birçok yolcunun yüzünde yanıklar meydana geldi.Olay sonrası Parsons Green istasyonu kapatılırken, Earls Court ve Wimbledon istasyonları arasındaki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.