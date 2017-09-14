'O süre içinde terör olaylarını bitirmezsem siyaseti bırakacağım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarım Çalıştayı"na katıldığı Balıkesir'de önemli açıklamalarda bulundu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'ın gündemi ise ayrı. Fındık üreticisinin gündemi ayrı Sayın Erdoğan'ın gündemi ayrı. Efendim beyaz et, buğday ve hububat üreticisinin gündemi ayrı Sayın Erdoğan'ın gündemi ayrı. Onlar 'Geçinemiyoruz, borç batağındayız. Aman sorunumuzu çözün.' diyorlar. Sayın Erdoğan'ın tek gündemi var. O da benim. Tabii bu beni mutlu ediyor. Onun gündeminde sadece ve sadece benim olmam beni mutlu ediyor. Benimle ilgileniyor, benimle uğraşıyor, benimle konuşmak istiyor, bana çatıyor. Amaç acaba toplumun yoğun gündeminden toplumu nasıl koparırım? Beni üzen nokta asıl burası. Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşamıyoruz ve tartışamıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Dün yine konuşurken klasik Kılıçdaroğlu hastalığı yeniden nüksetmiş öyle anlaşılıyor. 'Ey Kılıçdaroğlu' diye başlamış. Sorduğu ilk soru, 'Sen kimsin?' Diyorum ya 4 yılda terörü biteceğim. Bir daha söylüyorum. 80 milyon yurttaşıma sesleniyorum. 4 yılda, CHP iktidarında terörü kesinlikle bitireceğim. Bitirmediğim takdirde siyaseti tümüyle bırakacağım. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Erdoğan dönüp diyor ki, 'Ey Kılıçdaroğlu kimsin sen?' Söyleyeyim. Ben senin televizyona çıkmakta korktuğun kişiyim." diye konuştu.

"Gel yüreğin yetiyorsa ben terörü 4 yılda nasıl bitireceğimi sana anlatacağım ve sen de dinleyeceksin, vatandaşlar da dinleyecek." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye huzuru ve barışı nasıl getireceğimi sana anlatacağım. Sen de dinleyeceksin, vatandaşlar da dinleyecek. Bana istediğini soruyu sorabilirsin. Ben de sana soru soracağım." dedi.