Tuğluk'un cenazesinde yaşananlara Cumhurbaşkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Kuzey Irak’ta devam eden bağımsızlık referandumu süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kalın, "Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin, bu yanlış karardan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Bu karar, karşı karşıya oldukları sorunları çözmeyecek, daha da karmaşık hale getirecektir. Onları daha büyük yalnızlığa itecektir; çünkü İsrail dışında referanduma destek veren tek bir ülke dahi yok. Irak Parlamentosu’nun aldığı karar da bunun anayasaya aykırı olduğu, karardan vazgeçilmesi gerektiği şeklinde. Biz, Kuzey Irak’la şu ana kadar hep iyi ilişkiler içerisinde olduk. Bu ilişkileri aynı şekilde devam ettirme niyetindeyiz. Bunu gölgeleyecek, baltalayacak adımlardan da Kuzey Irak yönetiminin ivedilikle geri durması gerekiyor. Bizim açımızdan hassasiyet arz eden diğer konu da Kerkük’ün de bu referandum kapsamına dahil edilmesi. Böyle bir de facto durum yaratılmaya çalışılması da kabul edilemez. Kerkük’ün tarihi ve kültürel kimliğini gölgeleyecek her türlü adıma sessiz kalmayacağımızı ifade etmek isterim" diye konuştu.

Silahlı insansız hava aracı (SİHA) tartışmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şunları söyledi: "Çok talihsiz bir şekilde başlatılan silahlı İHA tartışmasının adeta terör örgütünü ve onun yandaşlarını cesaretlendirici bir mahiyette takdim edilmesi, kabul edilebilir değil. Bu SİHA’lar sadece ve sadece teröristleri ortadan kaldırmak, ülkemizin güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır. İlginç olan şey şu, ne zaman Türkiye terörle mücadelede belli bir mesafe kat etse bu tür konular gündeme getirilerek, adeta bu başarı gölgelenmeye çalışılıyor. Sivillere yönelik herhangi bir saldırının ya da kaybın olmaması için bütün güvenlik birimlerimiz en azami hassasiyeti göstermektedir. Bunu adeta yok sayan, bu tür sorumsuzca açıklamaların terör yandaşlarını cesaretlendirdiğini de göz ardı edemeyiz. Burada ister bir siyasi parti mensubu olsun ister bir kanaat önderi olsun kişilerin nerede durması gerektiği konusunda bir zihn-i netliğe sahip olması gerekir; diye düşünüyoruz. Türkiye bundan sonra da bu İHA’ları, SİHA’ları kendi güvenliği çerçevesinde kullanmaya devam edecek. Bunlar, bizim ulusal güvenlik meselemizdir"

HDP’li Tuğluk’un özel izinle katıldığı annesinin cenaze törenindeki gerginlikle ilgili Kalın, "Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinde yaşanan hadiseyi, Cumhurbaşkanlığı adına en net şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu gayri insani tutumu kabullenmek, mümkün değildir. Bu, bizim inanç, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur. Çirkin bir yaklaşımdır. Ölüye saygı, bizim inancımızın en temel unsurlarından biridir. Bir cenaze töreninde, bu tür hadiselerin yaşanmasını telin ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili bir adli süreç başlatıldı. Soruşturma, devam ediyor. Bunun takipçisi olacağız" dedi.