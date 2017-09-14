14/09/2017 16:41


400 kişi daha MHP'den istifa etti

mhp

Bolu'da Adliye önünde toplanan MHP'li 400 kişi partiden istifa ettiklerini duyurdu

Bolu Adliyesi önünde toplanan partililer, polisin uyarısı üzerine adliyenin karşısındaki Anıtpark’a geçerek dağıtılan istifa dilekçelerini imzaladı. Grup adına açıklama yapan eski il başkanıÿMustafa Özdemir, 50 yıldır Türkiye’nin geleceği için çok şey bekledikleri partilerinin yanlış yola gittiğini, yanlış adımlar attığını gördüklerini söyleyerek şöyle dedi:

"15 yıldır partimize ağır küfürler eden bir siyasi parti ile yan yana gelinmesi ve onlara destek olunması gibi milliyetçi düşüncenin asla kabullenemeyeceği yanlışlara artık tahammülümüz kalmamıştır. Buradaki arkadaşlarımız bu partiye yıllarca hizmet etmiş kişilerdir. Burada istifa edenler eski il başkanıdır, ilçe başkanıdır, belediye başkanı adayıdır, milletvekili adayıdır. Artık buramıza gelmiştir. Bu nedenle üzülerek de olsa istifa ediyoruz. 50 yıldır bağlı bulunduğumuz siyasi partiden ayrılıyoruz."

Özdemir, istifa eden 400 kişinin yeni bir siyasi oluşuma katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"Bizim gönlümüzde milliyetçi, ülkücü düşünceyi silmemiz mümkün değildir. Bu 400 kişi idealist insanlardır. Türkiye’nin kaderini kimseye terk etme niyetinde değildirler. En doğrusu hangi kuruluş olursa orada mücadelesini devam ettirecektir. Bunu da çok kısa süre içinde Türk kamuoyu anlamış olacaktır"

Açıklamanın ardından partililer istifa dilekçelerini adliyede Merkez İlçe SeçimÿKurulu’na teslim etti. 

 

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