CHP liderinden Tuğluk ailesine başsağlığı telefonu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aysel Tuğluk'un abisini arayarak annesinin vefatı için başsağlığı dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesini kaybeden HDP'li Aysel Tuğluk’ un abisi AIaattin Tuğluk’u telofonla arayarak, "Yaşanan olayları tasvip etmek mümkün değil. Örf ve geleneklerimizde böyle bir durumun olması mümkün değil böyle bir olayın yaşanması bizleri çok üzmüştür çok üzgünüm. Yaşananları kabul etmiyorum. Başsağlığı diliyorum" dedi.

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