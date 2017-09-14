Bakan Soylu'dan Hatun Tuğluk cenazesinde yaşananlara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı

Bakan Süleyman Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu çıkan olaylardan dolayı son derece üzüntülüyüz. Biz terörle mücadele yapıyoruz, doğru. Terörle mücadeleyi kararlılıkla yapmaya da devam edeceğiz; ama bizim terörle mücadele etmemizin ana nedeni tektir. Milletimizin ve ülkemizin birliği ve beraberliğidir. Bunu sorgulatacak bir davranış içerisinde biz olamayız. Ölümün olduğu andan itibaren arkadaşlarımızın da girişimiyle birlikte cenazenin sağlıklı şekilde defnedilebilmesi için bütün gayret yerine getirilmeye çalışıldı. Defin işleminin hemen akabinde gerçekleşen bu olaylar, bizi üzmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir ifadesi var. Bu, sloganik bir ifade değildir. Bu ifade, bizim temel felsefemizdir. 'Tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak' ne demek; biz, bunları biliyoruz. Tekrar üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Gerekli idari ve adli tahkikatlar da başladı. İlgili gözaltı işlemleri de başlamıştır. Gözaltı var"