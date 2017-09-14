Bakan Çelik AB’yi Londra’dan vurdu

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaktan söz eden bazı müttefik ülkelerin, terör örgütü PKK/PYD'ye silah vermekten geri durmadıklarını belirtti

Avrupa\London - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaktan söz eden bazı müttefik ülkelerin, terör örgütü PKK/PYD'ye silah vermekten geri durmadıklarını belirtti.

Londra temaslarının ikinci gününde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonda konuşan Çelik, bazı müttefik ülkelerin Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaktan söz etmesini eleştirdi.

Bakan Çelik, "Teröre karşı beraber mücadele ettiğimiz müttefiklerimizin bazıları, bugünlerde Türkiye’ye silah ambargosu uygulamaktan bahsediyorlar. Fakat bir NATO müttefiki olan Türkiye’yi tehdit eden terör örgütü olan PYD’ye silah vermekten geri durmuyorlar. Düşünebiliyor musunuz, bir terör örgütüne silah verenler, bize silah ambargosu uygulamaktan söz ediyorlar." dedi.

Türkiye'nin bu konuda kaygı taşımadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir, her koşul altında güvenliğini sağlar, zaafa düşmez. Türkiye 55 ülkenin koalisyonunun DEAŞ’la mücadele konusunda başaramadığını tek başına başarmıştır. Darbe girişiminden 1 ay sonra, ordumuz yara almışken, Türk ordusu Suriye’ye girmiştir ve DEAŞ’ı Türkiye’nin sınırlarından temizlemiştir."

DEAŞ terör örgütünün Türkiye’nin sınırlarından temizlenmesinin aynı zamanda NATO ve Avrupa sınırlarından da temizlenmesi anlamına geldiğini belirten Çelik, Türkiye'nin bu yönde çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

İngiltere'ye övgü

Terör mücadelede iş birliği konusunda İngiltere'nin tutumunu öven Çelik, "Doğru yaklaşım nedir? Doğru yaklaşım İngiltere'nin yaklaşımıdır. Bir NATO müttefiki olarak bir NATO müttefiki ile bir araya geliyor, milli muharip uçağı geliştiriyor, savunma sanayisi konusunda ortak güvenliğimiz için daha çok proje geliştirilmesinde istekli davranıyor. İngiltere'nin yaklaşımının bugün aleyhimizde konuşan Avrupa ülkelerine de örnek olması gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Çelik, İngiltere'nin Türkiye ile savunma sanayisi alanında geliştirdiği ortaklıklara dikkat çekerek "Herhangi bir müttefikimiz bize, 'Size savunma sanayisi ve güvenlik konusunda nasıl yardımcı olabiliriz ' derse, gidin İngilizlere sorun, onların yaptığı gibi yapın diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

S-400 füze sistemi

Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 füze sistemine de değinen Çelik, Türkiye’nin Suriye’den, Irak’tan gelen tehditlere karşı hava savunma sistemini güçlendirmesi gerektiğini belirterek “Herhangi bir NATO müttefiki 'Hava savunma sisteminizi geliştirmenize yardımcı olmak istiyoruz' dedi de biz mi kabul etmedik?” değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Türkiye’nin bu sorunu önce kendi müttefikleriyle çözmek istediğini dile getirerek “Ama yeterli Ar-Ge paylaşımı olmayınca, Türkiye’yi sıradan bir tüketici haline sokmaya çalıştıkları zaman, muhakkak daha iyi koşullar arayacağız." diye konuştu.

"Yunanistan’da S-300 füzeleri olması eleştiri konusu olmuyor da bizde S-400 füzeleri olması niye eleştiri konusu oluyor?" diye soran Çelik, "Türkiye’nin güvenlik kapasitesi, NATO’un, Avrupa’nın ve müttefiklerimizin güvenlik kapasitesi anlamına gelir. Bunun böyle anlaşılması lazım." dedi.

Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç'in ev sahipliğindeki resepsiyona, Çelik’in yanı sıra Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2017) vesilesiyle Londra’da bulunan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İngiltere Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Gordon Messenger ile çok sayıda davetli katıldı.