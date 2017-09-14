HDP'li Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesinde ortalık karıştı

Ankara'da hayata gözlerini yuman HDP'li Aysel Tuğluk annesi Hatun Tuğluk'un cenaze töreninde bir grubun protestosu nedeniyle gergin anlar yaşandı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk başkent Ankara'da hayatını kaybetmişti. Tuğluk'un cenazesi, cemevindeki törenin ardından toprağa verilmek üzere İncek Mezarlığı’na götürüldü.Polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, defin işlemi sırasında toplanan 40-50 kişilik grup, “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz. Burası Ermeni mezarlığı değil” cenazenin burada toprağa verilmesine tepki gösterdi.

Bunun üzerine yakınları, mezara zarar verilebileceği düşüncesiyle cenazeyi Tunceli’ye götürmeye karar verdi. Hatun Tuğluk’un cenazesi, defnedildiği mezardan çıkarılıp tekrar törenin düzenlendiği cemevine götürüldü.Hatun Tuğluk’un cenazesinin yarın sabah defnedilmek üzere Tunceli’ye götüreleceği belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve emniyet yetkilileri bölgeye gelerek mahalleliye itidal çağrısında bulundu.