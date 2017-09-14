Meral Akşener’in partisinin de olduğu ilk seçim anketinin sonuçları

Meral Akşener'in yeni parti kurma hazırlıkları sürerken Objektif Araştırma şirketi Akşener'in de olduğu bir seçim anketi yayınladı

Meral Akşener önderliğinde kurulma aşamasındaki yeni partiyle birlikte artık anketlerin şekli de değişti. Daha önceki anketlerde Meral Akşener'in kuracağı partiye yer verilmezken, Objektif Araştırma şirketi ilk defa yer vererek anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Yeni parti Meclis'teki aritmetiği baştan aşağı değiştirirken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de çarpıcı sonuçlar çıkıyor.

Objektif Araştırma şirketinin 2 Eylül ile 10 Eylül arasında yüz yüze 4332 kişiyle yaptığı mülakatta ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmaya göre yarın seçim olsa; AKP yüzde 29.5, CHP yüzde 18.5, MHP yüzde 3.1, HDP yüzde 6.9 ve diğerleri yüzde 2.1 oranında oy alıyor. Kararsız seçmen sayısı yüzde 21 ve oy kullanmam diyen seçmen sayısı ise yüzde 21.

“Kararsızım” cevabını veren seçmenler dağıtıldıktan sonra barajı AKP yüzde 49.1, CHP yüzde 30.1, HDP yüzde 11.5 ile geçerek meclise giriyor. MHP ise yüzde 5.1 ile baraj altında kalıyor ve diğer partilerin toplamı da yüzde 4.2 oluyor.

Ankette son seçimlerle ilgili seçmene sorulan “Oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?” şeklindeki soruya da AKP seçmeninin yüzde 18.2'si, CHP seçmeninin yüzde 20'si, MHP seçmeninin yüzde 78.7'si, HDP seçmeninin yüzde 5.3'ü “memnun değilim” cevabını verdi.

Meral Akşener'in kuracağı yeni partiyle gerçekleşecek bir seçimde ise sonuçlar şöyle; AKP yüzde 27.3, CHP yüzde 16, Akşener yüzde 14.4, HDP yüzde 6.9, MHP yüzde 2.7 ve diğer partiler yüzde 1.1 oranında oy alıyor. Kararsız seçmen bu çalışmada yüzde 15, “oy kullanmam” diyen seçmen ise yüzde 16.6 oranında çıkıyor.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise AKP yüzde 39.9, CHP yüzde 23.4, Akşener yüzde 21, HDP yüzde 10.1, MHP yüzde 4 ve diğer partiler yüzde 1.6 oranında oy alıyorlar.

Bu seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili dağılım tablosu da şu şekilde oluşuyor: AKP 280; CHP 140, Akşener 130, HDP 50

Ankete katılanlar, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik “Seçim 2. tura kalırsa R. T. Erdoğan'a oy veririm” sorusuna yüzde 43.7 katılıyorum ve 52.3 katılmıyorum cevabını verdiler.

Kaynak: Sözcü