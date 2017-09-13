13/09/2017 13:06


Özgürgün, Rum tarafı çözüme hazır değil

huseyin ozgurgun

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile öğle yemeğinde bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York ziyareti öncesi başladığı çalışma toplantıları kapsamında Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün çalışma yemeğinin ardından hükümet adına yaptığı açıklamada, çalışma yemeğinin Cumhurbaşkanı’nın New York temasları öncesinde hükümet ile istişare niteliği taşıdığını, iç meselelerle ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi aktardıklarını ve görüşlerini, önerilerini dinlediklerini ifade etti.

Başbakan Özgürgün, “Bu anlamda gerçekten bugünkü (dünkü) uzun bir süredir yapamadığımız bir görüşmeydi. Sayın Cumhurbaşkanı da bundan sonra bu toplantıları New York dönüşünden itibaren daha sistemli bir şekilde yapmamız fikrinde, biz de aynı görüşteyiz” diyerek, ülkede üst düzeyde toplantıların, istişarelerin, özellikle hükümetle Cumhurbaşkanlığı arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olmasının toplumun refahına olumlu katkı yapacağını belirtti.

Kıbrıs konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’nın New York temaslarının ardından ortaya çıkacak durumu değerlendireceklerini kaydeden Özgürgün, gelecek hafta başlayacak BM toplantısının, tüm iyi niyetli çabalara rağmen Rum tarafının BM parametrelerine dayalı bir çözüme hazır olmadığının görülmesinin ardından gerçekleştirilecek olan ilk toplantı olduğuna dikkat çekti.

Özgürgün, “Burada da bu vurgulanması gereken ilk nokta. Çünkü Kıbrıs Türk tarafı da Türkiye de tüm iyi niyetiyle bu parametreler çerçevesinde bir çözüme ulaşılması konusunda bütün desteği ve açılımı ortaya koymuş bulunuyor. Ancak Rum tarafı bu konuda hazır olmadığını net şekilde ortaya koydu. Bu çerçevede New York temasları geçecektir” dedi.

Özgürgün, BM Genel Sekreteri’nin, olayları tamamen dinleyen ve bilen taraf olarak ne gördüyse ne doğruysa raporunu o şekilde hazırlaması üzerinde durduklarını, New York’taki çalışmalarda Genel Sekreterin bu noktada olacağını düşündüklerini dile getirdi.

 

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