13/09/2017 10:11


Kerem Kılıçdaroğlu 'Bir an önce askere gitmek istiyorum'

kerem kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun akademisyen oğlu Kerem Kılıçdaroğlu Cuma günü asker olacak

Habertürk Gazetesi'nden Düzgün Karadaş'a konuşan Kerem Kılıçdaroğlu, “Şu anda son hazırlıklarımı yapıyorum. Çantamı hazırlıyorum. Bana gelen çağrı kâğıdında birliğime en geç cuma günü teslim olmam gerektiği belirtiliyor. Ben de cuma günü birliğime teslim olacağım” dedi.

Çağrı kâğıdına göre “piyade er” olarak askerlik görevini yerine getireceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Askere gitmemden dolayı annem üzülüyor ama sorun değil. Bir an önce gidip vatani görevimi yapıp gelmek istiyorum” diye konuştu.

Daha önce çıkan bedelli askerlik imkânından faydalanma hakkı bulunduğunu ancak bu hakkı kullanmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Bilinçli olarak onu tercih etmedim. Herkes gibi ben de askerliğimi yapmak istiyorum. Askerden döndükten sonra iş bulacağım. Ardından da evlilik için gerekli adımları atacağız” ifadesini kullandı.

‘GARİBANIN ÇOCUĞU GİBİ GİTMELİ’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oğlunun askere gitmesiyle ilgili hislerinin sorulması üzerine “Çocuğumu bedelini ödeyerek askere göndermeyebilirdim. Ama ben eğer bu ülkede siyaset yapıyorsam, teröre karşı duruyorsam, garibanın çocuğu nasıl askere gidiyorsa benim oğlum da askere gitmeli. Sivas’a gidecek, vatani görevini yapacak, inşallah huzur içinde evine dönecek” yanıtını verdi.


Bülent Serttaş
Bülent Serttaş Vali sandığı dolandırıcıya 15 bin lira gönderdi
gözaltı
Flaş, kapatılan okul ve dershanelerde çalışanlara dev operasyon
ilk ders zili
Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili çalacak
Hakan Dinçay
Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm Hakan Dinçay hayatını kaybetti
Porto Beşiktaş
Porto Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri
İlgili Haberler
Meral Akşener

Yeni partinin logosu Akşener'in kınalı eli olacak

TBMM

İşte Meclis'te alınan yeni güvenlik önlemleri

Abdullah Gül

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'darbe' paylaşımı

mhp

Meral Akşener'e destek büyüyor 270 kişi daha istifa etti

Son Dakika Haberleri
Bülent Serttaş

Bülent Serttaş Vali sandığı dolandırıcıya 15 bin lira gönderdi

gözaltı

Flaş, kapatılan okul ve dershanelerde çalışanlara dev operasyon

ilk ders zili

Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili çalacak

Hakan Dinçay

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm Hakan Dinçay hayatını kaybetti

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Stinkfish Londrada

Dalston'da bulunan ve son yıllarda önemli işlere imza atan,sokak sanatçılarının gözde mekanı  BSMT Space 22 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Kolombiyalı ünlü sokak sanatçısı Stinkfish'i ağarlayacak. Londra'da ...

Devam