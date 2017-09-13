13/09/2017 10:07


Yeni partinin logosu Akşener'in kınalı eli olacak

Meral Akşener

Meral Akşener'in kurmaya hazırlandığı yeni partinin logosu “kınalı eli” olacak

Logo için her parmağı adalet, demokrasi, refah, kardeşlik gibi sloganları simgeleyen el işareti ağırlık kazandı. Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın başta sosyal medya olmak üzere tabandan gelen tepkiler üzerine yeni partinin isminin Merkez Demokrat Parti olmasından vazgeçti. Parti tüzüğü ve programı dahil her konuda “istişare” mekanizmasına önem veren üçlü, yeni partinin “tek kelimelik” ismi olması konusunda görüş birliğine vardı. Düşünülen isimler arasında; Milli, Merkez, Türkiyem, Demokrasi ve Anayurt Partisi'nin geçtiği ifade edildi.Kulislerde, Akşener'in partisinin transfer edeceği milletvekilleri ile TBMM'de grup kuracak sayıya ulaştığı da konuşuluyor.


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