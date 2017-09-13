Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'darbe' paylaşımı

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de darbe döneminin bittiğini açıkladı

12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü nedeniyle, 15 Temmuz’u da işaret ederek halkın gösterdiği cesaret ve fedakarlıktan ötürü bu ülkede darbeler devrinin bittiğini söyleyen Gül, ”Demokrasimize vurulan darbe, şahsım da dahil olmak üzere yüzbinlerce insana büyük acılar yaşatmıştır” ifadelerini kullandı.

Gül sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “12 Eylül 1980 tarihinde demokrasimize vurulan darbe, şahsım da dahil olmak üzere yüzbinlerce insana büyük acılar yaşatmıştır. 15 Temmuz’da halkımızın gösterdiği cesaret, fedakarlık, ülkemizde darbeler devrini bitirmiştir. Ülkemizin mutluluk ve refahının, ancak evrensel demokrasi, insan hakları ve özgürlük temelleri üzerine inşa edilebileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.