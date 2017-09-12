CHP liderinin oğlunun askerlik yapacak il belli oldu

Fox TV kanalında ekrana gelen ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oğlunun nerede askerlik yapacağını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, ''Çocuğumu bedelli askerlik yapabilirdim. Ama siyaset yapan biri olarak vatandaş nasıl askerlik yapıyorsa öyle yapması gerektiğini söyledim. O da yarın Sivas'a gidecek ve askerlik yapmaya başlayacak." açıklamasında bulundu.