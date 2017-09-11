Akdağ'dan KKTC’nin kalkınmasına odaklanılmalı uyarısı

TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ çözüme ilişkin bir taraftan diplomatik adımlar tespit edilirken, diğer taraftan KKTC'nin kalkınmasına odaklanılması gerektiğini bildirdi

Katıldığı bir programda konuşan TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs görüşmelerine ilişkin soru üzerine, Akdağ, çözüme ilişkin bir taraftan diplomatik adımlar tespit edilirken, diğer taraftan KKTC'nin kalkınmasına odaklanılması gerektiğini bildirdi. Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaretlerde, her kesimden muhataplarla kapsamlı görüşmeler yaptığını belirtti. Rum tarafının, işi çözümsüzlüğe mahkum etmeyi, kendi lehine gördüğünü ifade eden Akdağ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin, uygunsuz bir zamanda, haksız biçimde Avrupa Birliği'ne alınmasının, çözümde olumsuz rolü olduğunu vurguladı.