11/09/2017 13:49


Nazlı Ilıcak KKTC vatandaşlığından çıkarılıyor

Nazlı Ilıcak

FETÖ'den tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın Kıbrıs vatandaşlığından çıkarılacağı öğrenildi

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan medyaya yönelik davada tutuklu olarak yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın KKTC vatandaşlığının iptal edileceği öğrenildi. Ilıcak 1995 yılında ülke vatandaşlığına kabul edilmişti.

KKTC VATANDAŞLIĞINA NASIL GEÇMİŞTİ

KKTC'de 24 Nisan, 2004 tarihinde gerçekleşen Annan Planı ile ilgili referandum öncesinde, açıklamalarda bulunan ılıcak, şunları anlatmıştı;"1995 yılında Girne'de Bellapais dedikleri bir manastırın yanında, eskiden ev olan bir lokantada yemek yedim. Adı Abbey House olan bu lokantayı İngiliz eşcinsel olan çift işletiyordu ve ayrılacakları için lokantayı devretmek istiyorlardı. Fiyatı da Türkiye'ye göre daha düşük olduğu için burayı ev olarak satın aldım. İkametgahım olunca vatandaşlık için de başvurdum ve kabul edildim. Muhtara seçmen kaydını yaptırdım, referandumda da Kıbrıs'ta olacağım ve oyunu kullanacağım. Kıbrıs'ın AB'ye girmesini olumlu bulduğum için oyum evet olacak."


Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç
Ünlü çift iki yıllık evliliklerini bitirdi
Ezel dizisi
Ezel'deki büyük hata yıllar sonra ortaya çıktı
Murat Başoğlu Hande Bermek
Murat Başoğlu ile Hande Bermek çifti anlaşmalı boşandı
necdet Sivaslı
Amerika DEAŞ işbirliği de ortaya çıktı
recep akdag
Akdağ'dan KKTC’nin kalkınmasına odaklanılmalı uyarısı
İlgili Haberler
recep akdag

Akdağ'dan KKTC’nin kalkınmasına odaklanılmalı uyarısı

Ömer Karakaş

MHP'de uzun yıllar görev yaptı Akşener'e destek için istifa etti

Reza Zarrab tahliye edildi iddiası gündeme bomba gibi düştü

Kerkük Türk yurdu olarak kalacaktır

Son Dakika Haberleri
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç

Ünlü çift iki yıllık evliliklerini bitirdi

Ezel dizisi

Ezel'deki büyük hata yıllar sonra ortaya çıktı

necdet Sivaslı

Amerika DEAŞ işbirliği de ortaya çıktı

Murat Başoğlu Hande Bermek

Murat Başoğlu ile Hande Bermek çifti anlaşmalı boşandı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Tarımdaki acı tablo

Türkiye, tarihinde ilk kez 2012 yılında saman ithalatı yapmak zorunda kaldı. Kaldı ki, Türkiye’nin dünyanın yedinci, Avrupa'nın bir numaralı tarım ülkesi olduğu bilindiği halde, tarımda ...

Devam