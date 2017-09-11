11/09/2017 12:23


MHP'de uzun yıllar görev yaptı Akşener'e destek için istifa etti

Ömer Karakaş

Uzun yıllar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdür olarak görev yapan Ömer Karakaş görevinden istifa ettiğini duyurdu

İstifa kararı alan Ömer Karakaş 2 yıl önce Meral Akşener’e destek olma kararı almıştı. Karakaş, bugün istifa ederek MHP’deki aktif üyeliğinden ayrılmak istediğini beyan etti. Parti üyeliğinden istifa eden Karakaş, bugün Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na verdiği istifa dilekçesinde ‘Mensubu olmakla gurur duyduğum ve daima gurur duyacağım ve sevdam olan ülkücülük fikrine her zaman hizmet etmeye devam edeceğim’ dedi.Ayrıca Karakaş’ın Meral Akşener’in hareketine destek verdiği ve yeni kurulacak partide aktif bir rol alacağı biliniyor.


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