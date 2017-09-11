11/09/2017 01:09


Reza Zarrab tahliye edildi iddiası gündeme bomba gibi düştü

Son dakika gelişmesi.İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’la ilgili tahliye edildiği gündeme bomba gibi düştü. . ABD Adalet Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre tahliye edildiği yazıyor.

AVRUPA GAZETE/LONDRA-Zarrab’a tahliye edildiği tam olarak doğrulanamadı. ABD’de yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu yargılanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’la ilgili tahliye bilmecesi yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Zarrab’ın önceki gün (09.09.2017) cezaevinden tahliye edildiği görülüyor. Ancak Hürriyet’in ulaştığı Amerikalı yargı kaynakları, Zarrab’ın tahliye edildiği iddiasını doğrulamadı. Dün (Pazar) resmi tatil olduğu için cezaevi yetkililerine ise ulaşılamadı.Reza Zarrab tahliye edildi iddiası tam olarak bu sabah belli olacak 
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