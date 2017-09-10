10/09/2017 16:00


Kerkük Türk yurdu olarak kalacaktır

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde konuşan Destici, Kerkük Türk yurdu olarak kalacaktır diyerek Türkmenlere destek çıktı

Avrupa-Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletin, milletin düşmanlığına karşı hep birlikte mücadele etmektir. Devletimiz Fırat Kalkanı Harekatlarını ivedilikle başlatmalı ve Suriye'nin kuzeyinde asla PKK, PYD ve YPG varlığına müsaade edilmemelidir. Amerika değil yedi düvel gelse müsaade edilmemelidir." dedi.736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılan Destici, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya çalışanların hayal içerisinde olduğunu dile getirdi.Destici, "Hep birlikte el ele gönül gönüle vererek onların hayallerini zindana, rüyalarını kabusa çevirmek hepimizin vazifesidir. Şehitlerimize şu anda devletimiz güvenlik güçlerimiz, hükümet terörün tüm unsurlarına karşı tam yekun bir mücadele veriyor. Rabb'im yar ve yardımcıları olsun. Bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelenin sürmesinin zaruri olduğu kanaatindeyim. Bazılar çıkıp SİHA'ların sivilleri katlettiğinden bahsediyor. Bu ne büyük bir utanmazlık. Hem devletin maaşını alacaksın, hem milletin Meclisinde oturacaksın ama PKK'nın teröristlerin sözcülüğünü yapacaksın. Biz bunları anlıyoruz çünkü bunlar eski yol arkadaşları, yol." diye konuştu.

 

 
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