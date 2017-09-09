09/09/2017 20:59


Ümit Özdağ yeni kurulacak parti ile ilgili konuştu

Ümit Özdağ

Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, yeni kurulacak parti ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Ümit Özdağ, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener öncülüğünde kurulacak yeni parti çalışmaları için seçim bölgesi Gaziantep’e geldi. Bir otelde kendisini destekleyenlerle bir araya gelen Özdağ, kurulacak partinin Ekim ayı içerisinde hukuken faaliyetlerine başlayacağını kaydetti.

İktidarda büyük bir paniğin hakim olduğunu gördüklerini ifade eden Özdağ, şunları söyledi: “Sayın Meral Akşener’in liderliğinde kurulma çalışmaları devam eden yeni parti, önümüzdeki günlerde kurucular heyetini, arka arkaya düzenleyeceği toplantılarla Türk kamuoyuyla tanıştıracak. Bu arada genel merkez binamızın da yapımıyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Genel merkez binamız, kullanıma hazır olduğu ve kurucular kurulu da son şeklini aldığı an Ekim ayı içerisinde inşallah yeni parti hukuken çalışmalarını başlatacak.

PARTİ KURULMADAN TARTIŞMALAR BAŞLADI

Daha parti kurulmadan Türk siyasetinin en önemli tartışma noktası haline geldi. Televizyonlarda biz tartışılıyoruz, yeni parti tartışılıyor. İktidar mensupları her geçen gün yaptıkları yeni açıklamayla, kendilerinden bir tuğla dahi sökülemeyeceğini ifade ediyorlar. Büyük bir paniğin hakim olduğunu görüyoruz iktidara. Bu paniğin doğrusu haklı bir panik de olduğunu görüyoruz. Çünkü yeni partiye karşı büyük bir toplumsal ilgi ve destek kendisini her zeminde gösteriyor.” 


polis aracı devrildi
Zırhlı polis aracı devrildi 1 polis memuru şehit
terör saldırıları
Uzmanlar terör saldırılarının ardından sosyal medya kullanımı konusunda uyardı
Milli Piyango sonuçları 9 Eylül 2017
Ozan Tufan
Ozan Tufan’a Fenerbahçe taraftarından dev destek
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ yeni kurulacak parti ile ilgili konuştu
İlgili Haberler
Muharrem İnce

Muharrem İnce'den hükümete yönelik sert açıklamalar

kılıçdaroğlu konvoy saldırı

CHP liderinin konvoyuna saldırmıştı o terörist öldürüldü

cumhurbaşkanı erdoğan ve trump

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ABD'de görüşecek

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlundan Atatürke mektup

Son Dakika Haberleri
polis aracı devrildi

Zırhlı polis aracı devrildi 1 polis memuru şehit

terör saldırıları

Uzmanlar terör saldırılarının ardından sosyal medya kullanımı konusunda uyardı

Milli Piyango sonuçları 9 Eylül 2017

Ozan Tufan

Ozan Tufan’a Fenerbahçe taraftarından dev destek

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Tarımdaki acı tablo

Türkiye, tarihinde ilk kez 2012 yılında saman ithalatı yapmak zorunda kaldı. Kaldı ki, Türkiye’nin dünyanın yedinci, Avrupa'nın bir numaralı tarım ülkesi olduğu bilindiği halde, tarımda ...

Devam