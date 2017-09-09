09/09/2017 20:45


CHP liderinin konvoyuna saldırmıştı o terörist öldürüldü

kılıçdaroğlu konvoy saldırı

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon sonucunda geçtiğimiz yıl Ağustos ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen saldırıya katılan terörist öldürüldü

Kağızman'da 31 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK'ya karşı hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlik tespiti için çalışma yapıldı. Teröristlerin "Cemil" kod adlı Yunus Kamış, "Bawer" kod adlı İdris Güzel, "Andok/Siyabent" kod adlı Göksal Tiryaki ve "Mazlum" kod adlı Fırat Sevinç olduğu tespit edildi. 

Göksal Tiryaki'nin, Kars'ın Kağızman ilçesi Iğdır-Erzurum karayoluna döşenen patlayıcının 31 Temmuz 2015'te infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Uzman

Çavuş Ali Gökçe'nin şehit edildiği ve Artvin'in Ardanuç ilçesinde 25 Ağustos 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen saldırılara katıldığı belirlendi.  Etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.


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