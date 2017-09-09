09/09/2017 20:37


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ABD'de görüşecek

cumhurbaşkanı erdoğan ve trump

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme sonucunda New York'ta görüşme kararı verildi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, bölgedeki istikrarın artırılması için birlikte çalışmaya devam etmenin önemini vurgulamışlardır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda da mutabık kaldıkları aktarıldı.


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