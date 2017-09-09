09/09/2017 15:09


CHP lideri Kılıçdaroğlundan Atatürke mektup

kemal kılıçdaroğlu

CHP'nin 94. kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir’i ziyaret etti

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı: “Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım. Devrimlerinizin ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olan arkadaşlarımızla birlikte huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki büyük eserinizden biri olarak nitelendirdiğiniz CHP’nin 94’üncü kuruluş yıl dönümünde sizi bir kez daha şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. İlke ve devrimleriniz, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmakta, özgürlük, adalet ve huzur içerisinde yaşamak isteyen dünyadaki tüm mazlum milletlere ilham vermeye devam etmektedir. Karakteri ‘Hürriyet ve İstikbal’ olan bizler, mazlumların güvencesi , adaletsizliğe uğrayanların gür sesi olarak gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefinde ilelebet yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun”


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