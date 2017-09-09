Aziz Kocaoğlu Başbakan Yıldırım'ın katıldığı törende kürsüyü terk etti

İZBAN'ın Selçuk hattının yapılan açılış töreninde Başbakan Binali Yıldırım'dan önce kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşurken halk tepki gösterdi. Bunun üzerine Kocaoğlu tepki göstererek kürsüyü terk etti

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması öncesinde kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aleyhine sloganlar atılması ve 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarının yükselmesi üzerine sitemde bulunarak töreni terk etti.

Aziz Kocaoğlu, sözlerine "Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, milletvekillerim, belediye başkanlarım, STK'larımızın değerli başkanları, sevgili Selçuklular, sevgili İzmirliler hepinizi selamlıyorum. Evet, 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum andan itibaren..." sözleriyle başladı.

Alandan sloganlar yükselince bir süre duraklayan Kocaoğlu şöyle devam etti:

"Değerli arkadaşlar, dinlerseniz sözümü kısa kesip ineceğim. Bu projenin fikir babası da, uygulayıcısı da Sayın Başbakanımız burada, bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Bunu böyle bilin, Sayın Başbakan'a sorun. Ayıptır, ayıptır, bu yaptığınız 40’ı geçti. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıyım. Ben sizlerin oylarıyla, yüzde 56 oy almış belediye başkanınızım. Siz nezaket kuralları içinde beni dinlemek zorundasınız. Bu proje Sayın Başbakanımız kadar benim projemdir. Buna göre davranılması ve adam gibi durulması gerekmektedir. Adam gibi durmaya çağırıyorum, adam gibi durun, hepinizi saygıyla selamlıyorum”Başkan Kocaoğlu, konuşmasının ardından töreni terk etti.

Kaynak: Hürriyet