08/09/2017 19:42


CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Sezgin Tanrıkulu

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, sosyal medya hesabından silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili yaptığı paylaşım için soruşturma başlatıldığı öğrenildi

Sezgin Tanrıkulu Twitter hesabından paylaştığı mesajla devletin insansız silahlı hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup, öldürdüğünü öne sürerek, Türkiye Cumhuriyetinin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajla devletin silahlı insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup öldürdüğünü iddia ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğundan dolayı Başsavcılığımızca hakkında TCK'nın 301. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

 
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