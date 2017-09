Mustafa Sarıgül Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye mi katılacak

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılacağı iddia edildi

Sarıgül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim çizgimiz bellidir, herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Böyle bir konu gündemimizde yok" ifadelerine yer verdi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere öğle saatlerinde Diyarbakır’a gelen Sarıgül ve beraberindekiler, Hz. Süleyman Camii ve İçkale Kompleksi’ni gezerek görevlilerden bilgi aldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, müze alanını gezerek tarihi eserleri inceledi. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, bütün yurttaşların Diyarbakır’a gelerek bu güzellikleri görmesini arzu ettiğini söyledi. Müze alanı içinde bulunan ve eskiden cezaevi olarak kullanılan yapıta atıfta bulunan Sarıgül, "Özellikle geçmişte cezaevi olarak kullanılan fakat önümüzdeki günlerde müze olarak açılması planlanan bir cezaevi var. Buranın örnek olması lazım. Bu örnekle birlikte de dünyanın her tarafında silahların gidip barışın gelmesi lazım, barışın, özgürlüğün, demokrasinin, insan haklarının, bireyin mutluluğunun ve özgürlüğünün burada yansımasını her zaman görmeliyiz. Diyarbakır’ın da bu güzelliklerle anılması lazım" dedi.

BU KONU GÜNDEMİMİZDE DEĞİL

Diyarbakır'ın Türkiye için önemli olduğunu kaydeden Sarıgül, "Diyarbakır’ın Türkiye’deki konumu önemli. Ben her fırsatta Diyarbakır’a uğrayıp buradaki yurttaşlarımla dertleşmek istiyorum. Bugün Diyarbakır’a sevgi tohumlarını bir kez daha yeşertmeye geldim. Sevgi tohumlarını ekmeye geldim. Diyarbakır’daki sevgi tohumlarını da Türkiye’nin her tarafına taşımaya geldim" dedi.

Gazetecilerin "Meral Akşener’in kuracağı partiye katılacak mısınız" sorusu üzerine Sarıgül, "Bizim kendi çizgimiz var, bizim kendi çalışmalarımız var. Biz herkese başarılar diliyoruz. Böyle bir konu bizim gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Sarıgül, şu cevabı verdi:

"Bir siyasinin ben adayım demesini hiçbir zaman doğru bulmam. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Bütün yurttaşlarımla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden temaslarımı sürdürüyorum. Benim nereye geleceğimin kararını yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu verir. Herkes her vatandaş, her siyasi görüşlerini bayrağımıza dokunmadan, toprağımıza dokunmadan, bayrağımız ve toprağımız bizim için kutsaldır onun dışındaki görüşlerini her noktada söylemesi lazım. Görüşlerini söylemesinden dolayı da hiçbir insanın baskı altına alınmasını hiçbir insanın ceza görmesini demokrasi anlayışım gereği kabul etmem mümkün değil."