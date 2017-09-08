CHP’nin 94. kuruluş yıldönümünde Adalet vurgusu

Milletvekili Arslan, Yargı bağımsızlığını, meclis iradesini, kuvvetler ayrılığını yok eden; aile çıkarını ülke menfaatlerinin üzerinde gören; partizan bir bürokrasi yaratmak uğruna tarikatlarla yeni koalisyonlara kalkışan bir görüş milli ve yerli sayılamaz.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, CHP’nin 94. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklama şöyle:“Türkiye 4. Büyük devriminin eşiğindedir. Cumhuriyeti kuran, çokpartili demokratik hayatı getiren, sosyal devleti anayasal güvenceye kavuşturan CHP, şimdi Türkiye’nin en büyük sorunu olan adaleti ve özgürlüğü sağlamak için ülkenin dört bir yanında çalışıyor. Terörü, teröristlerle pazarlık masasına oturanlar ve devleti teröristlere teslim edenler çözemez. Hukuk devletinde "özgürlük-adalet ve hukuk" dengesini tüm kurumlarıyla yeniden getirecek güç, Türkiye’de yeni bir birlik ve huzur ortamını sağlayacak olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Müdafaa-i Hukuk geleneğiyle emperyalizme ve işbirlikçilere karşı ülkesini savunan CHP geleneği, bugün yeni bir kurtuluş mücadelesini köy köy, şehir şehir yeniden veriyor, laik Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkıyor.

Yargı bağımsızlığını, meclis iradesini, kuvvetler ayrılığını yok eden; aile çıkarını ülke menfaatlerinin üzerinde gören; partizan bir bürokrasi yaratmak uğruna tarikatlarla yeni koalisyonlara kalkışan bir görüş milli ve yerli sayılamaz.

Bu görüş, 15 Temmuz hain darbesine ülkemizi adım adım teslim eden hatalar zincirinden hiç ders almamıştır. Gaflet ve delalet içindeki yanlışlarına devam etmektedirler. Gelinen nokta, devlet ve toplum yaşamımızda hiç karşılaşmadığımız ölçüde derin bir ekonomik, siyasi, toplumsal ve ahlaki krizdir.

Bu krizden çıkış inadına Atatürkçülük, inadına Laik Cumhuriyet, inadına sosyal adalet, inadına hukuk, inadına demokrasi, inadına özgürlüğü savunmak ve uygulamaktır.

CHP ve bütün kadroları bunlar için seferber olmuştur, bu alanlarda yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edecektir.

CHP, toplumun, devletin yarınını, hukukun ahlakını “adalet” çatısı altında yeniden kurmak için hiç durmadan çalışıyor. Kimliğine, görüşüne, kökenine, tercihlerine, cinsiyetine, inancına ve yaşam tarzına bakılmaksızın, tüm yurttaşlarımızı 94 yıllık ulu çınarımız, Atatürk’ün ve yurtseverlerin, milliyetçilerin partisi CHP’nin başlattığı adalet çağrısına kulak vermeye, birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Bunca fırtına içinde devlet limansız bırakılırken, iyi ki sığınılabilecek tek bir güvenli liman, CHP var. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi, her birimizin dedesinin, ninesinin emekleriyle kurulan ve büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Önderimiz, Genel Başkanımız, Başkomutanımız Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, tüm Genel Başkanlarımızı, mahallesinden genel merkezine kadar parti tarihine adı altın harflerle yazdıran tüm parti emekçilerimizi saygı ve rahmetle, minnetle anıyor, selamlıyorum."