HDP’li Ayhan Bilgen hakkında karar verildi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan geçtiğimiz Ocak ayında tutuklanan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, yargılandığı davadan tahliye edildi
Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen 31 Ocak’ta tutuklanmıştı. Uçakla Ankara'dan Diyarbakır'a giden Bilgen, havalimanında gözaltına alınmıştı. Bilgen, adliyede hakkında verilecek kararı beklerken ‘tutuklandığı’ haberini izlediği fotoğrafı paylaşmıştı.