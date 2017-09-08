Hükümetten Meral Akşener'in kuracağı parti hakkında ilk yorum

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, katıldığı canlı yayında yeni parti kuracak olan Meral Akşener'le ilgili açıklama yaptı

Recep Akdağ yaptığı açıklamada, "Bir tek tuğla bile koparamazlar. Oy açısından söylüyorum. Türkiye tepeden inme partilerin kuruluşuna birçok kere şahit oldu. Milletin tabanından söz eden bir sesten bahsetmiyoruz burada. Er meydanına çıksınlar bir görelim yani neymiş. Bir toplum mühendisliği ile kurulan ve arkasında da birtakım güçlerin olduğu, FETÖ desteğinin olduğunu başından beri görüyoruz, dolayısıyla bu tutmaz." ifadelerini kullandı.