Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Çağlayan hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti öncesi Zafer Çağlayan'a ABD'de başlatılan dava hakkında açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Bu konu gerçekten ilginç bir konu. Hukuki bir mantık içerisinde yorumlamak mümkün değil. Burada bizim eski Ekonomi Bakanı'mıza yönelik atılan bu adımı Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir adım olarak görüyorum. Neymiş İran'la ilgili yaptırımları delmiş. Biz İran'a bir yaptırım kararı almadık. Atılan bu adımlar siyasidir. Amerika'nın bu konuyu gözden geçirmesi lazım. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Sarraf olayı da Halk Bankası Genel Müdürü'müz hakkındaki konu da böyledir.'