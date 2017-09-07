07/09/2017 16:05


Nihat Zeybekci'den Zafer Çağlayan hakkında flaş açıklama

Nihat Zeybekçi

Eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında ABD'de dava açılmasına ilişkin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıklama yaptı

Zeybekçi açıklamasında, "Ekonomi eski Bakanı (Zafer) Çağlayan'ın Türkiye'nin çıkarları aleyhine hiçbir işlemi olmamıştır; bizim için aslolan Türkiye'nin çıkarlarıdır. İran'a yönelik (ABD) ambargolarının delindiği iddiaları var ama bir Türk bakan hakkında başka bir ülkenin bulunduğu iddia ispatlanmalı" ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Almanya ile son dönemde gerilen ilişkilere de değinerek, "Almanya'nın Gümrük Birliği'nin güncellenmesini engelleme hakkı yok, bizim muhatabımız AB" dedi. 

 

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