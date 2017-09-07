07/09/2017 15:50


Fransa'dan sonra o ülkeden de destek geldi

türkiye avrupa birliği

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini konuştu

Almanya Başbakanı Merkel'in, "Türkiye’yle müzakerelerin durumunu AB gündemine taşıyacağız" sözlerine Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, “Bir diyalog olması her zaman faydalıdır. Türkiye’de insan hakları konusunda bazı sorunlar olduğunu biliyoruz ama ben müzakereleri durdurma taraftarı değilim” yanıtını verdi.

 

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