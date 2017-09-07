07/09/2017 09:57


MHP'li vekilden yeni müfredata tepki

Erkan Akçay

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Sosyal Bilgiler 5. sınıf kitabından Atatürkçülük dersinin çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredata göre 5’inci sınıf öğrencilerin okuyacağı Sosyal Bilimler kitabından Atatürk kısmını çıkardığını iddia eden MHP’li Akçay şunları kaydetti. 

"Yeni ders yılında 5’inci sınıflarda okutulacak Sosyal Bilgiler ders kitabında Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün olmadığını gördük. Fakat 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflardaki Atatürk ile İlke ve İnkılapları aynı şekilde kalmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk bilhassa bugünlerde çocuklarımıza, gençlerimize çok daha ayrıntılı bir milli şuurla öğretmemiz gereken en önemli milli değerlerimizin başında gelmelidir.

"YENİDEN HATIRLATILMALI"

Atatürk, her türlü tartışmadan ve spekülasyondan uzak tutulmalıdır. Ders kitaplarında Sivas, Erzurum, Alaşehir, Balıkesir ve Nazilli Kongresi gibi kongrelerin de ayrıntılı olarak yer almasında biz fayda görüyoruz. Bilhassa 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ darbe girişimi, girişime gelen süreç, o günden bugüne yaşadıklarımız ve ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ortamı değerlendirdiğimizde sadece çocuklara ve gençlerimize değil her kesime Türk milletinin birliğini, bütünlüğünü, varlığını temsil eden büyük bir değer olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü daha iyi anlatmalıyız. Bu sadece okullarda ders programları ile değil her alanda üniversitelerimizde, medyada çeşitli meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olarak bütün insanlarımıza yeniden hatırlatılmalıdır." 

 

İOS 11
İOS 11'in getireceği yenilikler neler
iPhone 8
iPhone 8'in fiyatı nedir, iPhone 8 ne zaman satışa çıkacak
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm fragmanı izle
Alişan
Alişan'dan canlı yayında sert açıklamalar
Zuhal Tekin
Durakta beklerken kene ısıran genç kadın karantinada
İlgili Haberler
Zafer Çağlayan

Eski Bakan Zafer Çağlayan'a New York'ta dava açıldı

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Şerif Mardin'in vefatı çok büyük bir kayıp'

mhp

MHP'de istifa depremi

Tansu Çiller ve Devlet Bahçeli

AK Parti yüzde 51 için harekete geçti, işte kulisleri çalkalayan o isimler

Son Dakika Haberleri
İOS 11

İOS 11'in getireceği yenilikler neler

iPhone 8

iPhone 8'in fiyatı nedir, iPhone 8 ne zaman satışa çıkacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm fragmanı izle

Alişan

Alişan'dan canlı yayında sert açıklamalar

 Yazarlarımız
turker erturk

Sabancı üniversitesi'nin sicili

Geçen yazımızda; Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Almanya’da 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak ihaneti anlatmıştık. Burada kotarılacak ihanet iki türlüydü. Birincisi ülkemize ve milletimize karşı, ...

Devam