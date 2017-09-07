07/09/2017 08:54


CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Şerif Mardin'in vefatı çok büyük bir kayıp'

kemal kılıçdaroğlu

Sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin'in ölümünün ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınladı

CHP lideri mesajında, "Aramızdan ayrılışı yalnız bilim, akademik, entelektüel dünya için değil siyaset dünyası ve düşünce hayatımız için de çok büyük bir kayıptır." ifadesini kullanırken ayrıca, "Prof. Dr. Mardin'i Türkiye'de ve dünyada büyük bir değer yapan iyi bildiği çok sayıda dil, ders verdiği önde gelen üniversiteler, ulusal ve uluslararası çalışmalarının sayısı değil bilim ve düşünce hayatımıza tartışma ve dinamizm katan farklı ve orijinal çalışmaları ve görüşleridir. Türkiye kuşkusuz uluslararası sosyal bilim dünyasındaki en büyük değerini kaybetti." açıklamasını yaptı.


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