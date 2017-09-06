06/09/2017 16:05


MHP'de istifa depremi

mhp

Doğanşehir MHP İlçe Teşkilatında görevli 20 kişinin görevinden istifa ettiği öğrenildi

İstifanın ardından grup adına bir açıklama yapan Doğanşehir Ülkü Ocakları İlçe eski Başkanı ve Doğanşehir MHP İlçe eski Başkanı İbrahim Alagöz, “Türkiye'deki siyasetin dibe vuruşu, gelecekte almış olduğumuz devlet ve millet tehdidi ve partinin artık Türk milliyetçiliğinin misyonunu yerine getirememesinden dolayı partiden istifa ediyoruz. Kırk yıldır siyaset yaptığımız ve oyumuzu verdiğimiz bu partimizden bizi istifaya zorlayanlar, anlaşılıyor ki bir yerlerin adamı, bir yerlere hizmet ediyorlar ve Türk milliyetçiliğine sırtını dönüyorlar. İnşallah bundan sonra Türkiye’nin önünde gerçekten ufuklar açacak bir siyasi oluşum gördüğümüz takdirde, o siyasi hareketin içinde yer alacak ve ömrümüzü de her halde orada tamamlayacağız” diye konuştu.


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