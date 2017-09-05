05/09/2017 12:47


Cumhurbaşkanı Erdoğan Myanmar lideri ile görüştü

cumhurbaşkanı erdoğan

Arakan'da Müslümanlara yönelik artan şiddet olayları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'ın lideri Aung San Suu Çii ile görüşme yaptı

Görüşme sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerindeki artışın başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurguladı. Konuya ilişkin görüş teatisinde bulunan Erdoğan ile Aung San Suu Çii, mevcut krizin nasıl çözümlenebileceği ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması konularını ele aldı.

Türkiye'nin terörü de masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını hatırlatan Erdoğan, hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye'nin sorunun çözümüne yönelik çabaları desteklediğine, bu süreçte orantısız güç kullanımından uzak durulması ve sivil halkın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğine de işaret etti.


seda sayan mehmet ali
Seda Sayan Mehmet Ali eski eşiyle sahnede dans etti
necdet siaslı
PKK, PYD tek ortağımız
sunat atun
Sunat Atun, Akdeniz gazında Mısır alternatifi ekonomik değil
turker erturk
Sabancı üniversitesi ihanet içinde mi
grip aşısı
Grip aşısının çok önemli faydası ortaya çıktı
İlgili Haberler
Angela Merkel

Merkel Türkiye'nin AB üyelik sürecini Avrupa Konseyi'ne taşıyor

Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Bangladeş'e gidiyor

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'yi kınadı

İsid

Türk ve Amerikalı savunma bakanların YPG DAEŞ SDG kapışması

Son Dakika Haberleri
seda sayan mehmet ali

Seda Sayan Mehmet Ali eski eşiyle sahnede dans etti

necdet siaslı

PKK, PYD tek ortağımız

sunat atun

Sunat Atun, Akdeniz gazında Mısır alternatifi ekonomik değil

turker erturk

Sabancı üniversitesi ihanet içinde mi

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Nükleer denemelere tepki mi dediniz

Şu görüşümüzün altını kalınca çizelim: Nükleer denemelere de, tehditlerine de, savaşlarına da karşıyız. Kimden ve nereden gelirse gelsin nükleer çalışmalara karşı tüm dünyanın tek yumruk olması ...

Devam