Merkel Türkiye'nin AB üyelik sürecini Avrupa Konseyi'ne taşıyor

Almanya Başbakanı Merkel, Ekim ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleriyle ilgili görüşme yapabileceklerini söyledi

Merkel açıklamasında, "Gelişme çok endişe verici. Türkiye, kısmen çok hızlı şekilde hukuk ilkelerinden uzaklaşıyor. İnancımıza göre masum olarak hapiste bulunan bu insanların serbest bırakılması için her gün elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hepimizin isteği. Alman vatandaşlarına yönelik bu davranışlar ve Türkiye'deki genel durum elbette bizleri, Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden nasıl düzenleyeceğimiz düşüncesine sevk ediyor." açıklamasında bulundu.

Merkel, bu konuda ilk adımları attıklarını da belirterek, şöyle devam etti:

"Estonya dönem başkanlığından durum böyle kaldığı sürece gelecek aylarda Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunun gündeme konulmamasını istedik. Ayrıca ekim ayında düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye ile ilişkilerin geleceğinin görüşülmesini önereceğim. Buna görüşmelerin dondurulması ya da sona erdirilmesi konusu da dahil olacak."