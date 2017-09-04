04/09/2017 08:12


Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'yi kınadı

Dışişleri Bakanlığı

Kuzey Kore'nin son hidrojen bombası denemesi Dışişleri Bakanlığı tarafından sert dille kınandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore yetkilileri, yeni geliştirdikleri kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini açıklamıştı. Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde, denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.


Esra Erol
Esra Erol yeni formatıyla erkanlara geri dönüyor
Musa Kaya
Mandırada çıkan yangın 1 milyon lirayı kül etti
Murat Birinci
4 yaşındaki Murat otomobilde havasızlıktan can verdi
istanbul çatışma
Gaziosmanpaşa'da hareketli saatler, iki grup arasında çatışma çıktı
trafik kazası
Bayram tatilinin acı bilançosu, 98 ölü 423 yaralı
İlgili Haberler
İsid

Türk ve Amerikalı savunma bakanların YPG DAEŞ SDG kapışması

Mevlüt Çavuşoğlu

Çavuşoğlu'ndan Bangladeş'e çağrı, 'Kapılarınızı açın masrafları biz karşılayacağız'

Angela Merkel

Almanya Türkiye gerilimi yükseliyor, Merkel'den flaş açıklama

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Enis Berberoğlu'nu ziyaret için Maltepe Cezaevinde

Son Dakika Haberleri
Esra Erol

Esra Erol yeni formatıyla erkanlara geri dönüyor

Musa Kaya

Mandırada çıkan yangın 1 milyon lirayı kül etti

Murat Birinci

4 yaşındaki Murat otomobilde havasızlıktan can verdi

istanbul çatışma

Gaziosmanpaşa'da hareketli saatler, iki grup arasında çatışma çıktı

 Yazarlarımız
MUSTAFA ÖZ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.   Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılarki   Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden   Güzel ve rahat günlere inanıyordu.   Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ...

Devam