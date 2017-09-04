Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'yi kınadı

Kuzey Kore'nin son hidrojen bombası denemesi Dışişleri Bakanlığı tarafından sert dille kınandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore yetkilileri, yeni geliştirdikleri kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini açıklamıştı. Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde, denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.