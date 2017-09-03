Türk ve Amerikalı savunma bakanların YPG DAEŞ SDG kapışması

Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis arasında yaşanan silah tartışması gündem yarattı. İşte ayrıntılar haberimizde

Avrupa-Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis arasında yaşanan silah tartışmasının detayları şöyle. Sabah Yazarı Müderrisoğlu, geçen günlerde Mattis’in Türkiye’ye gelmesinin ardından gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Canikli’nin, Suriye’de YPG’ye bin 285 TIR silah gönderdiğini belgeleriyle ortaya koyduğunu aktardı.Yazısındaki ayrıntılar.

Sabah Yazarı Müderrisoğlu ne yazdı :

"Türkiye ABD’nin terör örgütü YPG’ye 60 TIR silah verdiği iddiasını çürüttü. Ankara ABD’nin YPG’ye bin 285 TIR silah gönderdiğini belgeleriyle ortaya koyunca Pentagon bu sefer “Askerlerimize gönderdik” yalanına sığındıTürkiye'nin tüm uyarı ve itirazlarına rağmen terör örgütü DEAŞ'la mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzeyinde YPG terör örgütünü destekleyen ABD'nin iki yüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serildi. Diplomatik kaynakların aktardığına göre, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD'li mevkidaşı James Mattis arasındaki son görüşme oldukça zorlu bir ortamda gerçekleşti. Mattis, "YPG ile işbirliğimiz taktiksel ve tamamen DEAŞ'a karşı. Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Bu nedenle Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verdiğimiz silahların envanterini sizinle de paylaşıyoruz" diyerek Ankara'yı ikna etmeye çabalasa da Türk tarafının sorularına tatmin edici cevaplar veremedi. Mattis'e, "Bize iletilen dosyalardaki bilgilerden hareketle yaptığımız hesaplamalara göre, YPG terör unsurlarına 60 TIR silah ve mühimmat gitmiş olması gerekiyor. Buna karşın Türkiye olarak havadan ve karadan çektiğimiz fotoğraflar ve alan istihbaratı verilerine göre silahlı yüklü olarak YPG'ye giden TIR'ların sayısı bin 285 civarında" denildi. Mattis, fotoğraflı tespitler üzerine bir anlık şaşkınlık yaşadı. Dosyadaki belgelerin detaylarını dikkatlice inceledi.Bakanların atışması medyaya böyle yansıdı