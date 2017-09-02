02/09/2017 08:50


Çavuşoğlu'ndan Bangladeş'e çağrı, 'Kapılarınızı açın masrafları biz karşılayacağız'

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakan'da bulunan Müslümanlara yapılan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı

Arakan'da yaşanan insanlık dramıyla ilgili konuşan  Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, orada Müslümanlara karşı zulüm yapıldığını vurgulayarak, Türkiye'den başka duyarlılık gösteren bir Müslüman ülke olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Bangladeş ile yaptıkları görüşmede "Kapılarınızı açın, ne kadar masrafınız varsa biz karşılayacağız." dediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arakanlı kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz. İnşallah bu sorunun kesin çözümü için adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz çaba sarf ediyor. Dün akşam da Endonezya ve Malezya Cumhurbaşkanları ile görüştü. BM Genel Sekreteri ile görüştü. Onun talimatları ile bugün saat 16.00 gibi eski BM Genel Sekreteri, şimdi özel temsilci Kofi Annan ile bir telefon görüşmesi yapacağım. İslam İşbirliği Teşkilatını da hareketlendirdik. Bu yıl Arakan'la ilgili bir zirve yapacağız. Bu soruna kesin bir çözüm bulmamız lazım."

Dünyada insani yardım açısından ABD'den sonra Türkiye'nin ikinci sırada yer aldığını ifade eden Çavuşoğlu, ABD'nin 6,3 milyar dolar, Türkiye'nin ise 6 milyar dolar insani yardım yaptığını bildirdi.

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